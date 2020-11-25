شكرا لقرائتكم خبر عن أجيليتي (AGLTY) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 667 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، ويلامس السهم حاليا الحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل،والذي يشكل مقاومة قد تساهم في الضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 640 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 685 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 662.3 بينما مستوى المقاومة هو 673.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط