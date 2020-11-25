شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 239 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 225 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 250 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 235 بينما مستوى المقاومة هو 242 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط