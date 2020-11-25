شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية (KINV) يتلقى مقاومة قوية -تحليل صباحي- 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 119 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 122 فلس، كما يقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 110 فلس كمستوى أول ثم 100 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 123 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 118.0 بينما مستوى المقاومة هو 120.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط