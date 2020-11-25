شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى خلال تداولات الاثنين والثلاثاء الماضيين، حيث اغلق امس عند مستوى 0٫627 ريال، وذلك لامس مستوى الدعم 0٫58 ريال، لينجح بذلك في تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 0٫66 ريال كمستوى أول ثم 0٫73 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫58 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.62 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.65 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط