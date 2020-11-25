شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الأول (QFBQ) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 1٫693 ريال، وذلك بعدما اقترب من خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تساهم في عودة السهم لأسفل مرة أخرى لمستوى الدعم 1٫45 ريال خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫80 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.66 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.72 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط