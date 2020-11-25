شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض مع تحول المستثمرين نحو أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الثلاثاء رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدرو بيانات ضعيفة، لكن المستثمرين تحولوا نحو أسواق الأسهم.



يأتي ذلك مع هدوء المخاوف بشأن الانتقال السلس للسلطة في الولايات المتحدة عقب أن أمر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" بأنه أمر وكالة الخدمات العامة بالبدء في تسليم السلطة للرئيس المنتخب "جو بايدن" الأمر الذي يعد أحد الخطوات الرئيسية نحو الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "كونفرنس بورد" أن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي انخفض إلى 96.1 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني من 101.4 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض عند 97.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.8% أو ما يعادل 33.2 دولار إلى 1804.6 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ منتصف يوليو/تموز، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1836.9 دولار وأقل سعر عند 1797.1 دولار.