شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض عقب صدور بيانات ثقة المستهلك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في اعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة مع تحول الأسواق نحو الأسهم.



وتلقت أسواق الأسهم دعما اليوم من إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" بأنه أمر وكالة الخدمات العامة بالبدء في تسليم السلطة للرئيس المنتخب "جو بايدن" الأمر الذي يعد أحد الخطوات الرئيسية نحو الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية.



وأعلنت ولاية "بنسلفانيا" اليوم أن الفائز في نتائج إعادة الفرز والتصويت هو المرشح الديمقراطي "جو بايدن" الأمر الذي يعتبر الانتخابات قد انتهت بفوزه.



وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "كونفرنس بورد" أن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي انخفض إلى 96.1 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني من 101.4 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض عند 97.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.