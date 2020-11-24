شكرا لقرائتكم خبر عن «كوانتاس» تعتزم فرض لقاح «كوفيد-19» قبل السفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «كوانتاس» الأسترالية أنها ستطلب من المسافرين الدوليين تلقي لقاح كوفيد-19 قبل السفر على متن خطوطها، لتكون بذلك أول شركة طيران كبرى تتبنى هذا الإجراء الذي قد تتبعها فيه شركات أخرى. وقال المدير التنفيذي للشركة آلان جويس الاثنين إن كوانتاس ستبدأ فرض الإجراء فور توفر اللقاح للتداول.

وأعلن لقناة «ناين» التلفزيونية «ننظر في تغيير شروطنا وقواعدنا للمسافرين الدوليين بحيث سنطلب من الناس تلقي اللقاح قبل السفر».

وأضاف، «أما بشأن ما إذا كنا سنطلب ذلك محلياً، فعلينا النظر في التحولات التي ستطرأ على كوفيد-19، لكن بالتأكيد، بالنسبة للمسافرين الدوليين الوافدين (إلى أستراليا) والخارجين من البلاد، نعتقد أن الأمر ضروري».

وتوقع جويس أن تتحول هذه القاعدة إلى ممارسة عادية حول العالم، إذ تدرس الحكومات وشركات الطيران استحداث جوازات إلكترونية تثبت تلقي المسافر للقاح.

إلا أن خطوطاً جوية هامة أخرى قالت إنه من المبكر جداً التعليق على ما ستكون عليه متطلبات السفر في حال أصبح اللقاح متوفراً على نطاق واسع.

وتطلب العديد من الدول لقاحات لأمراض أخرى قبل السفر إليها. (أ.ف.ب)