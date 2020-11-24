شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق وثيقة إياتا الإلكترونية للمســافر في الربــع الأول 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف: ”الخليج 365”

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، عن وصوله للمرحلة الأخيرة من تطوير «وثيقة إياتا الإلكترونية للمسافر- IATA Travel Pass» الوثيقة الصحية الرقمية التي ستدعم عملية إعادة فتح الحدود وتشغيل قطاع الطيران بشكل آمن. ومن المقرر إطلاق أول إصدار تجريبي من «وثيقة إياتا الإلكترونية للمسافر» خلال هذا العام، على أن يتم إطلاقها بشكل رسمي خلال الربع الأول من عام 2021.

وقد بدأت الدول عند إعادة فتح حدودها للسفر الجوي باستخدام فحوص كورونا للمسافرين كوسيلة للحد من انتشار الفيروس كبديل لإجراءات الحجر الصحي.

وستعمل الوثيقة الإلكترونية الجديدة من «إياتا» على إدارة وتوثيق التدفق الآمن للمعلومات المتعلقة بالفحوص أو اللقاحات اللازمة بين الدول وشركات الطيران والمختبرات والمسافرين.

من جانب آخر، توقع «اياتا» أن تسجل شركات الطيران خسائر صافية قدرها 118.5 مليار دولار في عام 2020 أي أعلى من 84.3 مليار دولار مما كان متوقعاً في يونيو/ حزيران، ومن المتوقع خسارة صافية قدرها 38.7 مليار دولار في عام 2021. وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «لولا الدعم المالي البالغ 173 مليار دولار من الحكومات لشركات طيران، لكنا قد شهدنا حالات إفلاس على نطاق واسع».

وسائل التحقق

ويدعو الاتحاد إلى اتباع آلية منظمة ومتسقة تتضمن إجراء فحص فيروس كورونا لجميع المسافرين. وعليه، فعلى البنية التحتية اللازمة لتدفق المعلومات المتعلقة بالفحوص أن تدعم ما يلي: الحكومات: التي لديها وسائل التحقق من صحة الفحوص وهوية أولئك الذين يقدمون شهادات نتائج الفحوص، وشركات الطيران: التي توفر لركابها معلومات دقيقة حول متطلبات الفحص والتحقق من موافاة الراكب لمتطلبات السفر، والمختبرات: التي لديها وسائل إصدار شهادات رقمية للركاب والمعترف بها من قبل الدول، والمسافرون: الذين لديهم معلومات دقيقة عن متطلبات الفحص؛ حيث يمكنهم إجراء الفحص أو أخذ اللقاح، ثم مشاركة هذه المعلومات بشكل آمن مع شركات الطيران وسلطات الحدود.

وفي هذا الصدد، قال دو جونياك: «نواجه اليوم إغلاقاً ثانياً للعديد من الدول، ولذلك يعد الفحص أول وسيلة لإعادة فتح الطيران الدولي عالمياً دون الحاجة إلى تطبيق قوانين الحجر الصحي. في حين تتمثل الوسيلة الثانية في ضرورة توفير بنية تحتية عالمية للمعلومات اللازمة لإدارة ومشاركة بيانات الفحوص والتحقق منها ومطابقتها لهوية المسافر بشكل آمن وفقاً للمتطلبات الحدودية في كل دولة، وهذا ما ستقدمه وثيقة إياتا الإلكترونية للمسافر التي ستكون متوفرة خلال الأشهر المقبلة لتلبية احتياجات مختلف مجموعات المسافرين والممرات الصحية العالمية المتوفرة حالياً».

التشغيل المتبادل

يضم برنامج وثيقة إياتا الإلكترونية للمسافر أربعة أنظمة مفتوحة المصدر وقابلة للتشغيل المتبادل التي يمكن دمجها للحصول على حلول شاملة لرحلة المسافرهي: السجل العالمي للمتطلبات الصحية- يمكّن المسافرين من العثور على معلومات دقيقة تتعلق بالسفر ومتطلبات الاختبار ومتطلبات اللقاح لرحلتهم. والسجل العالمي لمراكز الفحص أو التطعيم- يمكّن المسافرين من العثور على مراكز الفحص والمختبرات في دولة مغادرتهم، التي تتوافق مع معايير الفحص ومتطلبات التطعيم بحسب معايير بلد الوصول. وتطبيق المختبرات للأجهزة الذكية- الذي يتيح للمختبرات المعتمدة ومراكز الاختبار مشاركة شهادات الفحص والتطعيم بشكل آمن مع الركاب. وتطبيق السفر اللاتلامسي على الأجهزة الذكية- الذي يتيح للمسافرين، إنشاء جواز سفر إلكتروني، والحصول على شهادات الفحص أو التطعيم والتحقق من أنها كافية لمواصلة رحلتهم، ومشاركة هذه الشهادات مع الجهات المعنية كشركات الطيران والسلطات المحلية بما يسهل عملية السفر لديهم. ويمكن للمسافرين استخدام التطبيق لإدارة وثائق السفر رقمياً وبسلاسة طوال رحلتهم، مما يحسن من تجربة السفر ككل.