شكرا لقرائتكم خبر عن ويلي والش يخلف دو جونياك في رئاسة «إياتا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف: ”الخليج 365”

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن تنحي ألكساندر دو جونياك من منصبه كمدير عام والرئيس التنفيذي للاتحاد بنهاية مارس 2021.

جاء ذلك خلال بيان صحفي أصدره الاتحاد حيث أعلن من خلاله دو جونياك أنه أعلن عن نيته التنحي من منصبه في الاتحاد قبل عدة أشهر، ما أتاح عملية البحث عن خلف له بسهولة. وعليه، سيوصي مجلس الإدارة في إياتا خلال الاجتماع ال76 السنوي للجمعية العامة بتعيين ويلي والش، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة شركات الطيران الدولية (IAG)، ليصبح المدير العام والرئيس التنفيذي الثامن للاتحاد من الأول من أبريل 2021.

وقال دو جونياك: لم يكن قراراً سهلاً بالنسبة لي أن اتخلى عن المسؤولية الاستثنائية في خدمة قطاع النقل الجوي، الذي أطلق عليه قطاع الحرية خلال عملي في الاتحاد. خلال السنوات الماضية، عززت إياتا من مكانتها الاستراتيجية كممثل لقطاع الطيران بشكل أجمع، والذي كان واضحاً خلال أزمة كورونا، حيث حرص الاتحاد على تحديد المسار لإعادة الاتصال الجوي وسط الجائحة من خلال حث الاتحاد الدول على تطبيق فحوصات كورونا الممنهجة لجميع المسافرين ما قبل المغادرة والتحضير المكثف لعمليات نقل وتوزيع اللقاح عالمياً.

وانضم دو جونياك إلى منصبه في الاتحاد الدولي للنقل الجوي في 2016، حيث شغل قبل ذلك منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة إير فرانس - كي أل أم.