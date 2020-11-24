شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع.. و"قطر" تغلق في المنطقة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.29% رابحاً 25.31 نقطة ليغلق عند مستوى 8636.15 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.92% رابحاً 45.26 نقطة ليغلق عند مستوى 2399.50 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجعت بورصة قطر، وهبطت بورصتي مسقط والبحرين.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بمنتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.29% رابحاً 25.31 نقطة ليغلق عند مستوى 8636.15 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.16% رابحاً 31.76 نقطة ليغلق عند مستوى 19646.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 496.5 مليون سهم بقيمة 13.7 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.09%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.99%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.98%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.79%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.60%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.20%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.12%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.09%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.58%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.16%.

وقفز 123 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الباحة" بنسبة 10%، ثم سهم "شمس" بنسبة 9.97%، ثم سهم " أبومعطي" بنسبة 9.95%، فيما تراجع 70 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 6.08%، ثم سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 1.92%، ثم سهم "أنابيب السعودية" بنسبة 1.81%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 540.1 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.92% رابحاً 45.26 نقطة ليغلق عند مستوى 2399.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 331 مليون سهم محققة ما قيمته 470.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 5223 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.12%، أعقبه قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والخدمات بنسبة 1.66%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.63%.

وقفز 25 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 6.22%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 5.35%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.58%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.33%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 37.3 مليون ورقة بقيمة 120.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 4.51%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% رابحاً 7.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5572.97 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحاً 7.57 نقطة ليغلق عند مستوى 6179.22 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% رابحاً 6.39 نقطة ليغلق عند مستوى 4368.77 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.01% رابحاً 0.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4480.52 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 212.3 مليون سهم بقيمة 83.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 16.1 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.83%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.24%، يليه قطاع المنافع بنسبة 1.22%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، ثم قطاع خدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%.

وجاء سهم شركة ريم العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 26.96%، يليه سهم شركة الامتيازات الخليجية القابضة بنسبة 10%، ثم سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 9.70%، فيما تصدر سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.52% يليه سهم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 9.36%، ثم سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 6.89%.

بورصة البحرين

تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسراً 0.11 نقطة ليغلق عند مستوى 1460.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.1 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 16.81% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة نمو 14.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.09%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 10.03% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.90%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.75%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.96%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.79% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.96%، وصعد سهمي شركة الإثمار القابضة، بنك البحرين الوطني، بنسبة 1.47%، 0.32%، على التوالي.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.66% خاسراً 68.46 نقطة ليغلق عند مستوى 10261.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 314.1 مليون سهم بقيمة 590.5 مليون ريال عبر تنفيذ 13.1 ألف صفقة، وتراجع 23 سهماً، وارتفع 24 سهماً، فيما استقر سهم واحد، وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.70%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.83%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.76%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.07%، ثم قطاعي التأمين والصناعات بنسبة 0.38%، 0.36%، على التوالي.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.54% خاسراً 27 نقطة ليغلق عند مستوى 4947.281 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 720.801 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 142 مليون سهم، بقيمة 541.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 3317 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.25%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.93%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.51%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.07%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 5.28%، ثم سهم شركة العين الأهلية للتأمين بنسبة 5.11%، ثم سهم بنك الشارقة بنسبة 2.24%، فيما تراجعت 12 سهماً على رأسها سهم شركة دار التمويل بنسبة 4.12%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 2.8%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 2.53%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 117.2 مليون درهم.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.10% خاسراً 3.57 نقطة ليغلق عند مستوى 3623.830 نقطة، وبلغ حجم التداول 13.6 مليون سهم بقيمة 4.1 مليون ريال عبر تنفيذ 397 صفقة لعدد 46 سهماً.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 1.96%، ثم سهم، ثم سهم "الغاز الوطنية" بنسبة 1.33%، ثم سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 1.23%، فيما تراجعت 14 سهماً على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 8.33%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 6.76%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 2.78%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 3.3 مليون ريال عماني.