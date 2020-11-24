شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يتجاوز مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء مع هدوء القلق حيال الانتقال السلس للسلطة في الولايات المتحدة.

وصرح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" بأنه أمر وكالة الخدمات العامة بالبدء في تسليم السلطة للرئيس المنتخب "جو بايدن" الأمر الذي يعد أحد الخطوات الرئيسية نحو الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية.

كما أعلنت ولاية "بنسلفانيا" انتصار "بايدن" في إعادة فرز الأصوات الانتخابية الأمر الذي يعزز تقدم الرئيس المنتخب على "ترامب".

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 17:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% (ما يعادل 509 نقاط) إلى 30097 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 112 نقطة) إلى 11993 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.5% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 3632 نقطة.

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