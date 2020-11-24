شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعمق لأدنى مستوى فى 4 أشهر بفعل الانتقال السلس للسلطة فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أربعة أشهر ،فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ،وضعف الطلب على أصول الملاذات الآمنة ، بفعل البدء فعليا فى الانتقال السلس للسلطة فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى توالي الأخبار الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.

تراجعت أسعار الذهب قرابة 1.5% إلى 1,810.25$ الأدنى منذ 20 تموز/يوليو الماضي، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,837.40$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,839.00$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" بالأمس تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.7% ، فى رابع خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بفعل تراجع مستويات الطلب على أصول الملاذات الآمنة.

أعلنت إدارة الخدمات الأمريكية رسميا عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ،ليصبح الرئيس الأمريكي السادس والأربعين ،خلفا للرئيس الجمهوري دونالد ترامب ،والذي تنتهي ولايته فى 20 كانون الثاني/يناير 2021.

ومن جانبه أعطي دونالد ترامب الضوء الأخضر لإدارة الخدمات للبدء فورا فى إجراءات نقل السلطة إلى إدارة جون بايدن ،وأمر فريقه الحالي بضرورة التعاون مع الإدارة الجديدة ، ويعد هذا إقرار رسميا من ترامب بالهزيمة فى الانتخابات ،على الرغم من تأكيده الاستمرار فى التحديات القانونية حول نتائج تلك الانتخابات.

ويخطط جون بايدن إلى تعيين رئيسة الاحتياطي الاتحادي السابقة "جانيت يلين" كوزيرة للخزانة الأمريكية ،الأمر الذي يعزز احتمالية المزيد من الحوافز المالية والنقدية لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم لتخطي أزمة فيروس كورونا.

فى أحدث الأخبار الخاصة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ،أعلنت السلطات الروسية يوم الثلاثاء إن لقاح "سبوتنك-في" الروسي فعال بنسبة 95% فى حماية الناس من الإصابة بفيروس كوفيد-19 وفقا للنتائج النهائية من المرحلة الأخيرة.

وقالت شركة الأدوية البريطانية العملاقة " أسترا زينيكا" يوم الاثنين إن لقاحها المطور بالاشتراك مع جامعة أكسفورد أظهر فعالية بمتوسط 70% فى الحماية من فيروس كورونا فى النتائج الأولية من تجارب المرحلة الثالثة ،ويمكن أن يكون فعالا بنسبة 90% فى النتائج النهائية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 7 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,213.17 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 20 تموز/يوليو الماضي.