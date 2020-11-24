عقارات الدولة تسترد 2.2 مليار تعويض نزع عقارين بمكة

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وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أن هذه القضية التي كسبتها الهيئة قضائيا تعد الأولى من نوعها بهذا الحجم، وهي تتعلق بعقارين تم نزعهما في أحد المشاريع في مكة المكرمة، مثمنا دعم ومساندة وزير المالية رئيس مجلس الإدارة محمد الجدعان.وقال بافقيه إن الهيئة العامة لعقارات الدولة ستستمر في تطبيق معايير الشفافية والعدالة والحوكمة في معايير نزع الملكية، ووضع ضوابط لتقييم العقارات وتحقيق مهامها في الحفاظ على عقارات الدولة، والإسهام في حماية المال العام، بما في ذلك دراسة الملفات والصكوك المماثلة التي تشوبها ملاحظات ومخالفات نظامية تستدعي التصحيح، وفق إطار تنظيمي وشفاف، ومسطرة من المواصفات والمعايير اللازمة لتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة.
حمايةالمال العام
2.2 صدور حكم المحكمة العامة بمكة لصالح الهيئة
صدور حكم المحكمة العامة بمكة لصالح الهيئة
القضية التي كسبتها الهيئة قضائيا تعد الأولى من نوعها بهذا الحجم
الهيئة تعيد دراسة الملفات والصكوك المماثلة التي تشوبها مخالفات تستدعي التصحيح
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