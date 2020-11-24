شكرا لقرائتكم خبر الترخيص لثلاث شركات في مجال المدفوعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رخصت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لثلاث شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الالكترونية، هي: شركة سكاي باند المالية (سكاي باند) لتقديم خدمات المدفوعات من خلال أجهزة نقاط البيع، شركة مدفوعات نون الرقمية (نون باي) لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة بوابة الدفع الالكترونية، شركة اللون الرقمي لتقنية المعلومات (فوديكس) لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة أجهزة نقاط البيع.

وأوضحت (ساما) في بيان أمس أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهود مؤسسة النقد في إطار تعزيز نشاط قطاع التقنية المالية والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع المالي.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها من قبل المؤسسة في قطاع التقنية المالية -المدفوعات- ارتفع حاليا بعد الترخيص للشركات الثلاث إلى 11 شركة.

واستنادا إلى اختصاص المؤسسة تتولى إجراءات الترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة بهدف توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية.

وشددت مؤسسة النقد العربي السعودي على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرحة لها (ساما)، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقع المؤسسة الالكتروني ww.sama.gov.sa.

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