شكرا لقرائتكم خبر 14.2 مليونا أرباح أميانتيت من بيع حصص استثمارات بالمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة أميانتيت العربية السعودية مكاسب بقيمة 14.2 مليون ريال من بيع حصصها في استثماراتها بالمغرب.

وأوضحت أميانتيت في بيان أمس على موقع تداول أنها وقعت اتفاقيتي بيع لحصصها في استثماراتها في المملكة المغربية في 23 نوفمبر الجاري (أمس الأول).

وأفادت النتيجة النهائية الصافية لبيع هذه الاستثمارات هي ربح محاسبي بقيمة 14.16 مليون ريال، متوقعة أن يظهر هذا الأثر المالي في الربع الرابع من عام 2020.

وأشارت إلى أن الاتفاقية الأولى تضمنت بيع كامل حصصها المباشرة في شركة أميتك المغرب التي تعمل بصناعة أنابيب الفيبرجلاس والبالغة 1.09 مليون حصة تمثل 50% من رأس مال تلك الشركة إلى شركة أميبلو النمساوية، والتي تملك شركة أميانتيت فيها 50% من رأس مالها، بقيمة 2.7 مليون يورو أي ما يعادل تقريبا 12.03 مليون ريال.

وذكرت أن الأثر المالي سيكون صافي ربح محاسبيا بقيمة 16.98 مليون ريال، وهذا المبلغ يمثل سعر البيع زائدا الذمم المدينة التي تم إطفاؤها سابقا بقيمة 4.95 ملايين ريال، وذلك لأن الشركة قامت بإطفاء قيمة هذا الاستثمار بالكامل في عام 2018، ومن ضمنها الذمم المدينة المستحقة لشركة أميانتيت على شركة أميتك المغرب، وحيث إن القيمة الدفترية لهذا الاستثمار حاليا في دفاتر شركة أميانتيت هي صفر فسيكون هناك صافي نقد متولد من نتيجة هذه العملية بمبلغ 12.03 مليون ريال.

وأفادت أن الاتفاقية الثانية تضمنت بيع كامل حصصها في شركة أمينسوس والتي تعمل بتجارة الأنابيب وملحقاتها والبالغة مليون حصة، وتمثل 15% من رأس مال تلك الشركة، إلى شركة نيريفا المغربية، بقيمة 1.43 مليون يورو، أي ما يعادل تقريبا 6.35 ملايين ريال.

وبينت الشركة أنه عن الأثر المالي لهذه الصفقة فسوف يكون لديها صافي خسارة بقيمة 2.81 مليون ريال، حيث إن القيمة الدفترية لهذا الاستثمار حاليا في دفاتر شركة أميانتيت هي 9.17 ملايين ريال.

وأشارت الشركة إلى أن المبالغ المذكورة هي نتيجة لانعكاس سعر صرف اليورو مقابل الريال السعودي ليوم الاثنين الواقع في 23 نوفمبر 2020، والتي قد تتغير وقت تحصيل مبالغ البيع.