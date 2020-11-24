شكرا لقرائتكم خبر عن وسادة «تاكاتا» وراء سحب 7 ملايين مركبة «جنرال موتورز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «جنرال موتورز» نيّتها سحب نحو 7 ملايين مركبة من بلدان مختلفة حول العالم بسبب مشكلة في وسادات هوائية من صنع «تاكاتا»، وذلك عملا بقرار صادر عن الهيئة المعنية بالسلامة المرورية في الولايات المتحدة.

وطلبت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية (ان اتش تي اس ايه) من المصنّع الأميركي سحب 5.9 ملايين شاحنة بيك-آب وسيّارة رباعية الدفع من الولايات المتّحدة لاستبدال نافخات الوسادات الهوائية.

وكانت «GM» قد قدّمت أربعة طعون للاعتراض على هذا القرار الذي اتّخذ بالأصل في العام 2016.

وكشفت المجموعة الاثنين أنها ستمتثل للقرار وتسحب مليون سيارة إضافية من بلدان مختلف للمشكلة عينها مع مواصلة الجهود لإبطال الإجراء.

وأمام المجموعة 30 يوما لإبلاغ إدارة «ان اتش تي اس ايه» بالمهلة التي حدّدتها لإخطار أصحاب السيارات المعنية، وهي نماذج تعود للفترة ما بين 2007 و2014 من ماركة «كاديلاك» و«شيفروليه» و«جي ام سي».

وأوضحت الهيئة الوطنية من جهتها أنها أجرت تحليلا معمّقا خلصت إثره إلى أن «نافخات GM تواجه خطر الانفجار عينه مثل غيرها من نافخات تاكاتا بعد التعرّض لدرجات عالية من الحرارة والرطوبة لفترة طويلة».

وقد لقي نحو 20 شخصا حتفهم في حوادث مرورية ناجمة عن خلل في منتجات الشركة اليابانية «تاكاتا» التي أشهرت إفلاسها مذاك، ما أدّى إلى سحب 100 مليون مركبة على الأقلّ من ماركات مختلفة حول العالم.

وكانت «تاكاتا» تستخدم نترات الأمونيوم لنفخ الوسائد وقت التعرّض لصدمة. غير أن هذا العنصر الكيميائي قابل للتحلّل وقد ينفجر بطريقة خطرة عند تعرّضه للحرارة والرطوبة.

وفي العام 2014، كشفت السلطات الأميركية النقاب عن هذه الفضيحة التي تستّرت عليها «تاكاتا» لفترة طويلة. (أ ف ب)