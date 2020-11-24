شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار اقتصاد اليوم.. الإسكان تعلن مواعيد وأماكن إجراء قرعة أراضى الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 24 – 11 – 2020 عددا من الأحداث الاقتصادية تم رصدها على صفحات الخليج 365 وكان من بينها:

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قطاع النقل يُعد قاطرة النمو الاقتصادى، لما له من دور فعَّال فى الإنتاج والتوزيع، وتأثير كبير على التجارة الداخلية والخارجية، موضحًا أن تعظيم تنافسية الصادرات المصرية يرتبط بزيادة الطاقة الإنتاجية والقدرة على توصيل السلع إلى الأسواق الأجنبية بأقل تكلفة.

وأضاف، فى كلمته بمعرض ومؤتمر «تكنولوجيا النقل الدولي للشرق الأوسط وأفريقيا» بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن النقل يُعد أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية بالدولة، الذى يرتبط مباشرة بكل القطاعات الأخرى، ويتخطى مفهوم نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفعًالة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة؛ لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بتحسين خدمات التجارة ليس فقط الداخلية ولكن أيضًا الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى أو عبر السكة الحديد مع الدول العربية والأفريقية المجاورة.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والفريق كامل الوزير وزير النقل مراسم توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص متمثلاً في المساهمين (شركة سامكريت للاستثمار، شركة حسن علام القابضة، شركة أوراسكوم للإنشاءات ،وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات) وذلك على هامش فعاليات معرض Cairo ICT والدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي 2020 Trans MEA.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية.

طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى الاجتماع الثالث بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التى تدعم القطاع السياحى وتحفز نشاط الطيران، وذلك فى ضوء حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة وسعياً للحفاظ على مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح المهندس طارق الملا أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية الهامة والعمل على تذليل التحديات التى تواجهها، مشيراً إلى أن قطاعى السياحة والطيران من القطاعات الاقتصادية الحيوية التى تأثرت بشكل مباشر من جائحة فيروس كورونا المستجد، وأضاف أن هناك تنسيق مستمر وتعاون كامل بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة، مشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات والمبادرات الجديدة التى سيتم دراستها وبحث آليات تنفيذها خلال الفترة القادمة لدعم برنامج تحفيز الطيران للمقاصد السياحية المصرية.

الدكتور عاصم الجزاروزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواعيد وأماكن إجراء القرعة اليدوية للمتقدمين لشراء قطع أراضى الإسكان الاجتماعى، والمطروحة للحجز بالمدن الجديدة، خلال الفترة من 15/9/2020: 15/10/2020، وذلك بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، حيث ستبدأ القرعة يوم الأحد الموافق 29/11/2020، وتنتهى يوم الأحد الموافق 20/12/2020، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية فى هذا الشأن.

وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: سيتم يوم الأحد 29/11/2020، إجراء القرعة لقطع أراضى الحى السادس، بالمجاورة 30، مسلسل 1، بمدينة دمياط الجديدة، وقطع الأراضى بالامتداد الغربى (أراضى الإسكان الاجتماعى)، مسلسل (1، 2)، بمدينة الفيوم الجديدة، وقطع أراضى الحى 35، بالمجاورة 7، مسلسل 1، بمدينة العاشر من رمضان، وسيتم إجراء القرعة لتلك المدن باستاد المقاولون العرب.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة البحيرة للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، ولذلك ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 على الاستثمار العام في البنية الاساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين في كافة أنحاء مصر، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجني ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصرية.

صورة أرشيفية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعى السنوى لمنشآت القطاع العام / الأعمال العام لعام 2017/2018" .

من أهم المؤشرات، بلوغ قيمة انتاج صناعة منتجات أفران الكوك (فحم الكوك - القطران) 2.3 مليار جــنيـه عـــام 2017/2018 مقــابل 1.6 مليار جنيــه عــام 2016/2017 بإرتفاع بلغ نسبته 44.3%..

وبلغت قيمة الانتاج فى صناعة السكر وتكريره 12.2 مـليــار جـنيـه عام 2017/2018 مقــابل 9.3 مليـــار جنيــه عام 2016/2017 بارتفاع بلغ نسبته 30.8%.، كما بلغت قيمة الانتاج فى صنــاعــة الأسمدة والمركبات الأزوتية 2.5 مليـار جنيـــه عــام 2017/2018 مقـابـل 1.9 مليار جـنيـه عـــام 2016/2017 بارتفاع بلغ نسبته 30.7%.

وبلغت قيمة الانتاج فى صنــاعــة الأدوية 4.4 مليـار جنيـه عــام 2017/2018 مقـابـل 3.4 مليار جـنيـه عـام 2016/2017 بارتفاع بلغ نسبته 27.6

الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقريرا بشأن بعض جهود الجهاز خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي تضمن انتهاء الجهاز من تدريب 4 آلاف و81 موظفا من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية على حزمة برامج أساسيات وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

كما انتهى الجهاز من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلي والمعروف بـ"التسوية" لعدد 1458 موظفا من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ودراسة تثبيت عدد (8049) موظفاً، إلى جانب دراسة نقل عدد (240) موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، كما أتم دراسة تعديل الشكل التعاقدي لعدد (3252) موظفا، ودراسة منح حافز التميز العلمي لعدد (135) موظفاً ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص.

صورة أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب قبل قليل بقيمة 13 جنيها في سوق الصاغة بمصر، ليهبط الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في مصر من 800 جنيها إلي 787 جنيها للجرام فى أدني سعر للذهب في مصر بالنصف الثاني من 2020، وهو أقل سعر للذهب خلال 5 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في:

الذهب عيار 18 يسجل 674.5 جنيه.

الذهب عيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام.

الذهب عيار 24 سجل 899.4 جنيه.

الجنيه الذهب 6296 جنيها.

أوقية الذهب 1810 دولارات.

صورة أرشيفية

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 24-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات أمس، وسجل سعر الدولار اليوم 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصري، أن الخبرات المتراكمة التى اكتسبتها الحكومة والبنك المركزى فى إدارة الأزمات، ساعدت على سرعة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، ليواصل الاقتصاد المصرى نموه فى السنة المالية 2020 بنسبة 3.6%، مدفوعا باستقرار الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة الذى يسير على مسار هبوطى منذ عام 2016، لافتاً إلى أن الفائض الأولى جاء عند 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى مسجلاً قراءة إيجابية للعام الثالث على التوالي، كما نجح البنك المركزى المصرى فى خفض التضخم من أعلى مستوياته التى تجاوزت 30٪ فى 2017 ووصل المعدل السنوى للتضخم 4.5% فى أكتوبر الماضى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.45 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، 18.67 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.76 جنيه للشراء، 20.93 جنيه للبيع، مقابل 20.69 جنيه للشراء، 21.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.57 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع، مقابل 48.59 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع.