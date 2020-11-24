شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يحافظ على ارتفاعه وسط استقرار سلبي للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى التفاؤل القائم في الأسواق بشأن لقاحات فيروس كورونا.



وأعلنت شركة "أسترازينيكا" بالأمس أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع جامعة أوكسفورد أثبت فاعلية بنسبة تصل إلى 90% في الوقاية من فيروس كورونا مشيرة إلى أنها قادرة على تسليم 200 مليون جرعة قبل نهاية العام.



هذا، وجاء ذلك في أعقاب إعلان شركة "فايزر" الأمريكية في الأسبوع الماضي عن فاعلية لقاحها المضاد لكورونا بنسبة تصل إلى 95%، في حين أعلنت شركة "موديرنا" عن فاعلية للقاحها بنسبة تصل إلى 94.5%.



وفي سياق منفصل، استقر مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:26 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل - المستخدم بكثافة في صناعتي الصلب وبطاريات كهربائية - بحلول الساعة 14:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 16034.5 دولار للطن.