شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهبط لأدنى مستوى فى 4 أسابيع بفعل شهية المخاطرة المرتفعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل شهية المخاطرة المرتفعة التي تسيطر على المستثمرين ، فى ظل توالي البيانات الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ،بالإضافة إلى البدء فى انتقال سلس للسلطة فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 2.2% إلى مستوي 23.06$ الأدنى منذ 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 23.58$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 23.63$ .

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 2.4% ،فى رابع خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بفعل ضعف عمليات شراء الأصول الآمنة.

تسيطر على المستثمرين فى معظم أسواق المال معنويات مرتفعة ،الأمر الذي ينعكس بصعود أسواق الأسهم العالمية ،فى ظل توالي الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

أعلنت السلطات الروسية يوم الثلاثاء إن لقاح "سبوتنك-في" الروسي فعال بنسبة 95% فى حماية الناس من الإصابة بفيروس كوفيد-19 وفقا للنتائج النهائية من المرحلة الأخيرة.

وقالت شركة الأدوية البريطانية العملاقة " أسترا زينيكا" يوم الاثنين إن لقاحها المطور بالاشتراك مع جامعة أكسفورد أظهر فعالية بمتوسط 70% فى الحماية من فيروس كورونا فى النتائج الأولية من تجارب المرحلة الثالثة ،ويمكن أن يكون فعالا بنسبة 90% فى النتائج النهائية.

فى الولايات المتحدة ، أعلنت إدارة الخدمات الأمريكية ليلا يوم الاثنين عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن رسميا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ،ليصبح الرئيس الأمريكي السادس والأربعين ،خلفا للرئيس الجمهوري دونالد ترامب ،والذي تنتهي ولايته فى 20 كانون الثاني/يناير 2021.

ومن جانبه أعطي دونالد ترامب الضوء الأخضر لإدارة الخدمات للبدء فورا فى إجراءات نقل السلطة إلى إدارة جون بايدن ،وأمر فريقه بضرورة التعاون مع الإدارة الجديدة ، ويعد هذا إقرار رسميا من ترامب بالهزيمة فى الانتخابات ،على الرغم من تأكيده الاستمرار فى التحديات القانونية حول نتائج تلك الانتخابات.