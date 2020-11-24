شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب ذروة 9 أشهر بفضل توالي الأخبار الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، لتقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى تسعة أشهر ،فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بفضل توالي الأخبار الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.

صعد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 قرابة 0.7% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات مستوي 392.97 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليقترب من ملامسة أعلى مستوى فى تسعة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 3.0% ، بفضل صعود أسعار النفط الواسع فى الأسواق العالمية.

أعلنت السلطات الروسية يوم الثلاثاء إن لقاح "سبوتنك-في" الروسي فعال بنسبة 95% فى حماية الناس من الإصابة بفيروس كوفيد-19 وفقا للنتائج النهائية من المرحلة الأخيرة.

وقالت شركة الأدوية البريطانية العملاقة " أسترا زينيكا" يوم الاثنين إن لقاحها المطور بالاشتراك مع جامعة أكسفورد أظهر فعالية بمتوسط 70% فى الحماية من فيروس كورونا بعد تحليل مؤقت للتجارب السريرية من المرحلة الثالثة.

فى الولايات المتحدة ، أعلنت إدارة الخدمات الأمريكية ليلا يوم الاثنين عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن رسميا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ،ليصبح الرئيس الأمريكي السادس والأربعين ،خلفا للرئيس الجمهوري دونالد ترامب ،والذي تنتهي ولايته فى 20 كانون الثاني/يناير 2021.

ومن جانبه أعطي دونالد ترامب الضوء الأخضر لإدارة الخدمات للبدء فورا فى إجراءات نقل السلطة إلى إدارة جون بايدن ،وأمر فريقه بضرورة التعاون مع الإدارة الجديدة ، ويعد هذا إقرار رسميا من ترامب بالهزيمة فى الانتخابات ،على الرغم من تأكيده الاستمرار فى التحديات القانونية حول نتائج تلك الانتخابات.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.75% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا قرابة 0.6% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 1.1% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بحوالي 1.1% ، و فى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 مقدار 1.2%.