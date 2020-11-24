شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الصناعية" وجهاز المشروعات يقدمان تسهيلات كبيرة للمستثمرين بالمجمعات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، تسهيلات كبيرة للمستثمرين، فى حجز وتخصيص الوحدات الصناعية الجديدة المتاحة فى 7 محافظات، التى تستهدف تحقيق نقلة كبيرة لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

- إعفاء المتقدمين من الرسوم والتكاليف المعيارية.

- خفض سعر كراسات الشروط إلي 300 جنيها فقط.

- تقديم كافة الخدمات اللازمة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة لدعم جيل جديد من رجال الصناعة المصرية.

- وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بسبع محافظات تشمل 1675 مصنعا.

- مساعدة شباب المستثمرين في إعداد دراسة جدوى المشروعات.

- تسهيل استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية من الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات

- إتاحة نظام التخصيص سواء الإيجار بسعر 20 جنيها للمتر أو التمليك.

- إتاحة الحصول على الوحدة بنظام الإيجار لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.

- تملك الوحدة الصناعية من خلال تيسيرات تمويلية مع العديد من البنوك أو التملك المباشر من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

- الوحدات الصناعية الجديدة متوفرة بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، تتضمن المشروعات الغذائية والهندسية ومشروعات المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبلاستيكية وصناعة مواد البناء، مطروحة بأسلوب التخصيص، أو التمليك، أو بنظام الإيجار.

- الحكومة وضعت استراتيجية متكاملة لتعزيز فرص التنمية الصناعية من خلال إنشاء مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مجهزة بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة، ولتسهيل سرعة البدء في النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص.