شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 24-11-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، وارتفع فى بعض البنوك بمقدار قرش منها بنك عودة مسجلا 15.60. جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، مقابل 15.59. جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وقال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصري، أن الخبرات المتراكمة التى اكتسبتها الحكومة والبنك المركزى فى إدارة الأزمات، ساعدت على سرعة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، ليواصل الاقتصاد المصرى نموه فى السنة المالية 2020 بنسبة 3.6%، مدفوعا باستقرار الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة الذى يسير على مسار هبوطى منذ عام 2016، لافتاً إلى أن الفائض الأولى جاء عند 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى مسجلاً قراءة إيجابية للعام الثالث على التوالي، كما نجح البنك المركزى المصرى فى خفض التضخم من أعلى مستوياته التى تجاوزت 30٪ فى 2017 ووصل المعدل السنوى للتضخم 4.5% فى أكتوبر الماضى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.