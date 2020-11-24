شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. انخفاض طفيف فى الطماطم والبطاطس بـ1.5جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 24 - 11-2020 مستقرة بجميع الأسواق المحلية وذلك لجميع الأصناف فى سوق العبور للجملة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن أسعار الطماطم انخفضت بصورة هامشية لتسجل 4.5-8 مقابل 5-8 جنيها الكيلو، أن أسعار البطاطس1.5-2.5 جنيها للكيلو، أسعار الملوخية 2-4 جنيهات، والفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة 1.5-3.5 جنيه .

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن كيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات، سجل سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها.

وأشار النجيب إلى أن الجزر سجل 3 - 5 جنيهات، والبطاطا 1.5 - 2 جنيها، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها، الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-2.5 جنيه، واستقر سعر الخيار الصوب بين 3-5 جنيهات، والبسلة سجلت 7-10جنيها للكيلو.

والجدير بالذكر أن حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، توقع أن تبدأ أسعار الطماطم في التراجع بشكل كبير بحلول أواخر شهر ديسمبر أو بداية شهر يناير المقبلين، ولكنها لن تعود إلى المعدلات الطبيعية، وذلك نتيجة التراجع النسبى فى المساحة المزروعة حاليا وتراجع الإنتاجية بشكل عام.

وقال حسين أبو صدام، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن أسعار الطماطم تراجعت بشكل طفيف فى اليومين الأخيرين لأننا فى فترة بدء الذروة فى جنى المحصول، مشيرا إلى أن أسعار الطماطم فى الوقت الحالي تزيد عن متوسط الأسعار في نفس التوقيت من العام الماضي، بمستوى يقترب من الضعف، مشيرا إلى أننا تجاوزنا حاليا فترة فروق العروة، وبالتالى فروق العروة بين المحصولين ليست هي المسئول الأول عن ارتفاع الأسعار.