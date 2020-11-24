شكرا لقرائتكم خبر عن برنت عند أعلى مستوى منذ مارس بدعم آمال لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت أسعار خام برنت أعلى مستوياتها منذ مارس، إذ دعمت أنباء عن لقاح واعد ثالث لفيروس كورونا الآمال في تعاف أسرع للطلب على النفط، في حين تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الضوء الأخضر للبدء في العملية الانتقالية لقيادته.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا للبرميل، بما يعادل واحدا بالمئة، إلى 46.51 دولار للبرميل، وصعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 43.52 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من اليوم، ارتفع برنت إلى أعلى مستوياته في الجلسة عند 46.65 دولار، وهو أعلى سعر جرى تداوله منذ أوائل مارس، والتي أدت لانهيار أسعار النفط.

وجرت تسوية كلا الخامين القياسيين بارتفاع 2 بالمئة تقريبا أمس الاثنين بعد زيادة بنحو خمسة بالمئة في الأسبوع الماضي.

وقال ستيفن إنز كبير محللي الأسواق العالمية في شركة أكسي للخدمات المالية "التقدم على صعيد تطوير وتوزيع لقاح يقلص المخاطر على المسار لتعود لطبيعتها بالنسبة لأسواق النفط".

قالت أسترازينيكا أمس إن لقاحها فعال بنسبة 70 بالمئة في التجارب الأساسية وقد ترتفع فعاليته إلى 90 بالمئة، مما يعطي الحرب العالمية ضد الجائحة سلاحا ثالثا يمكن أن يكون أقل تكلفة وأسهل توزيعا وأسرع في الزيادة مقارنة مع المنافسين.

جاء ذلك بعد نتائج إيجابية لتجارب من فايزر وبيونتك من ناحية ومودرنا من ناحية اخرى.