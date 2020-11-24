شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هبوط 16 جنيها.. استقرار سعر الذهب فى مصر عند 800 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن تراجعت أسعار الذهب 16 جنيها، شهد الذهب مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء استقرارا ملحوظا عند 800 جنيه للجرام من الذهب عيار 21، وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة، مع توقعات بتغير الأسعار الساعات القادمة فى ظل هبوط عالمي للذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 685 جنيه للجرام.

عيار 21 : 800 جنيه.

عيار 24 : 914 جنيها.

الجنيه الذهب : 6400 جنيه.

أوقية الذهب 1827 دولار.



سعر الذهب عالميا "الأونصة" تراجعت 46 دولارا خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ هبطبت الأوقية من 1873 دولارا إلى 1827 دولارا حتى صياغة هذه السطور، وهذا التراجع الكبير فى سعر المعدن الأصفر، انعكس بصورة واضحة على سعر الذهب فى سوق الصاغة بمصر.

الذهب فى مصر انخفض 16 جنيها فى كل عيار بالسوق، وهو مؤشر لاحتمالية انتعاش فى حركة المبيعات، والمتضررة سلبا منذ بداية 2020، بنسبة هبوط بلغت 60 % خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2020 قياسا على نفس الفترة من العام الماضى، والانتعاش هنا مرتبط بهبوط الأسعار لأن المستهلك يبحث دائما عن شراء الذهب وقت هبوط الأسعار.