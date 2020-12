شكرا لقرائتكم خبر عن XTB تطلق أداة ذهب جديدة بدون عمولات تبييت GOLD.FUT والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة XTB International عن إطلاق أداة جديدة تعتمد على العقود الآجلة للذهب بدون رسوم تبييت، مما يوفّر على الآلاف من المتداولين الفاعلين تكاليف التمويل اليومية مقارنة بأدوات الذهب الاخرى. الأداة الجديدة، بإسم GOLD.FUT على منصّة XTB الخاصّة xStation، تأتي بمتوسّط سبريد يبلغ 0.45فقط و رافعة 500: 1 ولا تنتهي صلاحيتها لمدة 365 يومًا.

تعدّ مجموعة XTB واحدة من وسطاء الفوركس وعقود الفروقات الرائدين في البورصة المدرجة في البورصة في العالم، وتوفّر للمتداولين الأفراد الدّخول الفوري إلى مئات الأسواق العالمية. أداة GOLD.FUT التي تم طرحها حديثًا على XTB International - وهي شركة تابعة لمجموعة XTB Group التي تخدم العملاء من خارج الاتحاد الأوروبي - تتيح وصولًا أسهل وأكثر فعاّلية من حيث التّكلفة للاستثمار في الذهب - أحدى أقدم السلع في العالم.

قال عمر أرناؤوط، الرئيس التّنفيذي لشركة XTB - " لطالما كان هدف XTB هو أن تكون الخيار الأول ومتجرًا شاملاً للمستثمرين. الآن، مع أداة عقود الذّهب الآجلة الخالية من التبييت جنبًا إلى جنب مع أداة الذّهب الفورية الشّهيرة لدينا ، يمكن للمتداولين الاستثمار في الذهب بكفاءة أكبر من منظور التكلفة بغض النظر عما إذا كان لديهم آفاق استثمار قصيرة أو طويلة الأجل."

يأتي هذا الإعلان بعد إطلاق XTB مؤخرًا لشراكة مع جوزيه مورينيو، أحد المدرّبين الأكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم. يمثّل التعاون مع José و XTB بداية حملة العلامات التجارية العالمية الجديدة للوسطاء "Be Like José" = كن مثل جوزيه. سيتم دعم إطلاق GOLD Zero Swaps من خلال حملة

تسويقيّة وإعلانيّة مخصّصة تضمّ سفير العلامة التّجارية الجديد لشركة XTB - أحد أعظم مديري كرة القدم في العالم، جوزيه مورينيو.

يمكن للعملاء تداول العقود الآجلة للذهب بدون عمولات تبييت على xStation في الوقت الحالي، من خلال حساب حقيقي أو تجريبي.

تُعَدُّ عقود الفروقات ("العقود مقابل الفروقات") من المنتجات ذات الرافعة المالية والتي تنطوي على مخاطر كبيرة تصل لخسارة رأس المال الخاص بك. هذه المنتجات ليست مناسبة لجميع العملاء ، لذا يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر وطلب المشورة المستقلة.

تتكون مجموعة XTB من شركات لديها واحدة من أكبر شركات الوساطة في تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات المدرجة في البورصة في العالم. تتألّف مجموعة XTB من كيانات منظّمة من أكبر هيئات الرّقابة في العالم بما في ذلك FCA و CySEC و KNF. مع أكثر من 16 عامًا من الخبرة، توفّر مجموعة XTB للمتداولين الوصول الفوري إلى مئات الأسواق العالميّة. XTB هي شركة تكنولوجيا مالية قائمة على الثّقة والتّكنولوجيا والدّعم. منذ عام 2002، توسّعت XTB Group إلى 12 سوقًا رئيسيًا في أوروبا وأمريكا اللاّتينية وآسيا وجذبت أكثر من 200,000 عميل. منصّات xStation و xStation Mobile الخاصّتين بالمجموعة حائزة على جوائز عديدة. تقدّم كيانات مجموعة XTB أكثر من 4500 أداة بما في ذلك الأسهم الحقيقية وصناديق الاستثمار المتداولة وعقود الفروقات على الفوركس والمؤشرات والسّلع والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات الرّقميّة. من خلال X-Open Hub، توفّر XTB تقنيّات رائدة للمؤسسات المالية من جميع أنحاء العالم. إكتشف المزيد على www.xtb.com