الباوند مقابل الين يحقق الهدف-تحليل - 24-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس اندفاع إيجابي قوي لنلاحظ انجذابه بذلك نحو الهدف المستقر عند 139.40 مواجها بذلك مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي, قد يضطر السعر حاليا لتشكيل بعض التذبذب الجانبي لحين تحقيقه لاختراق العائق الحالي وليفتح ذلك الباب أمامه لاستهداف مستويات جديدة قد تبدأ من 139.90 و 140.65.
أما ثبات الحاجز الحالي أمام اندفاع السعر فإن ذلك قد يجبره على تشكيل تداولات جانبية مختلطة لنتوقع انحصارها ما بين الحاجز الحالي ومستوى 138.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 138.40 و 139.90
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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