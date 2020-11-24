شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين لا يزال صاعد– تحليل - 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر البلاتين بتداولات يوم أمس لتشكيل ارتداد سلبي مؤقت مسجلا بذلك مستوى 916.00 محاولا بذلك تجميع عزم إيجابي إضافي لتعزيز المسار الرئيسي الصاعد, فثبات التداولات حتى هذه اللحظة ضمن محاور القناة الصاعدة وبتشكيل مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمتمركز عند 903.00 لدعم إضافي, فإن ذلك يدعونا للتمسك بتوقعنا الصاعد ولنذكر بتمركز الأهداف الإيجابية الإضافية قرب 980.00 و 1008.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 905.00 و 980.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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