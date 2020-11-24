شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر المحاولات الايجابية– تحليل -24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس بتجميعه للعزم الإيجابي الإضافي بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء ليعزز ذلك الاستمرارية الإيجابية المقترحة سابقا ولنلاحظ تذبذبه حاليا قرب مستوى 3.2900.

ما سبق, وبتمركز التداولات ضمن محاور القناة الصاعدة, نتوقع استهداف السعر قريبا لمستوى 3.3130 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو مقاومة القناة الصاعدة المستقرة قرب 3.3600 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا العائق بتحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.2450 و 3.3300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد