شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول في الاحتياطي: «أشواط طويلة» قبل استعادة الاقتصاد الأمريكي القوة الكاملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ريتشارد إيفانز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إنه «متفائل» بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي، لكنه أضاف أنه ما زال يتعين «قطع أشواط طويلة» قبل أن يعود الاقتصاد إلى قوته الكاملة، وأن المزيد من الدعم المالي سيكون مفيداً.

وأبلغ إيفانز جمعية المصرفيين في أيوا «إذا انتعش الاقتصاد العام القادم وتغلبنا على الفيروس، فإننا سنكون في وضع أفضل كثيراً».

وأضاف أنه بحلول الربيع القادم سيكون هناك على الأرجح قدر أكبر من الوضوح بشأن قوة الدفع للاقتصاد وسوق العمل.

وقال ايفانز أيضاً إنه لا يتوقع أن يصل التضخم في الولايات المتحدة إلى اثنين في المئة حتى عام 2022 أو ربما 2023. وأضاف أنه لا يتوقع أن يرتفع سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي حتى أواخر 2023 أو ربما في 2024.



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