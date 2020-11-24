شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الاقتصاد الألمانى 8.5% فى الربع الثالث من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب الإحصاءات في ألمانيا اليوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بوتيرة قياسية بلغت 8.5 بالمئة في الربع الثالث من العام، إذ تعافى أكبر اقتصاد في أوروبا جزئيا من تراجع غير مسبوق ناجم عن الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19 في فصل الربيع. وانطوت القراءة على تعديل بالرفع لتقدير أولي سابق لنمو عند 8.2 بالمئة على أساس فصلي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وجاء بعد هبوط 9.8 بالمئة في الربع الثاني.

كانت هذه تفاصيل خبر نمو الاقتصاد الألمانى 8.5% فى الربع الثالث من العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.