شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر 18 نوفمبر 2020، قرار وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع بإعادة تشكيل الجانب المصري من مجلس الأعمال المصرى السودانى، برئاسة شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الأفريقى فى اتحاد الصناعات.

وفيما يلى تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السودانى كاملا، كما ورد فى الجريدة الرسمية، عمرو محى الدين قنديل، محمد محسن صلاح الدين، حسن عبد العليم، جون وديع بشاى، رياض ارمانيوس، أحمد جابر محمد على، شريف عابدين، أحمد محمد عطية، شريف منير فخرى عبد النور، المهندس محمود العربى، علاء الوكيل، خالد سعيد محمود إبراهيم، محمد حربى.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريرا دوريا نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمنا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.