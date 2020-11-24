شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطاقة السعودية تعلن عن اعتداء إرهابي على خزان للوقود في جدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، بوقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

وأوضح المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأكد المصدر أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية.

وأشار إلى أن منھا ما حدث مؤخراً في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء إرھابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستھدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.