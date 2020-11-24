شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية، بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية وانخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الثلاثاء في ظلال التفاؤل بقرب توزيع لقاحات كورونا التي أظهرت نتائج إيجابية خلال الآونة الأخيرة.

الأمر الذي يطغي بشكل أو بأخر على كون تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا لا يزال قائم عالمياً مع اشتداد فصل الشتاء الذي بمروره ومع توزيع اللقاحات عالمياً بشكل موسع قد تعود الحياة إلى طبيعتها والقول بأن الأسوء قد ولى حيال جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 58.43 مليون ولقي 1,385,218 شخص مصرعهم في 220 دولة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل إعلان إدارة الخدمات العامة الأمريكية عن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ليصبح مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي السادس والأربعين خلفاً للرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير من العام المقبل 2021، الأمر الذي يليه إطلاق عملية انتقال رسمية للسلطة في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم.

كما تابعنا التقرير التي تطرقت لكون بايدن يخطط لترشيح المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة، ويأتي ذلك في أعقاب الصدام النادر الذي وقع بين وزارة الخزانة تحت إدارة ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي حول تمديد برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة التابع للاحتياطي الفيدرالي، وبالأخص عقب رفض وزير الخزانة ستيفن منوتشين تمديد برامج القروض الطارئة التي تم إنشائها بالتعاون مع الفيدرالي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 2.22% ليربح 38.41 نقطة ويصل إلى المستوى 1,765.80، وارتفاع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.62% ليربح هو الأخر 669.27 نقطة ويصل إلى المستوى 26,196.64.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.54% ليخسر 27.27 نقطة ويصل إلى المستوى 4,977.76، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.25% ليخسر هو الأخر 8.46 نقطة ويصل إلى المستوى 3,406.03.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.03% ليخسر 8.34 نقطة ويصل إلى المستوى 26,383.06، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.82% ليربح 21.31 نقطة ويصل إلى المستوى 2,623.90.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.54% ليربح 66.99 نقطة ويصل إلى المستوى 12,568.73، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.14% ليربح هو الأخر 75.02 نقطة ويصل إلى المستوى 6,636.60.