شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. السجق يبدأ من 110جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 24-11-2020 تشهد استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، حيث سجلت اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو،وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو ، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه باستمرار طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بمختلف المحافظات في ظل وجود مخزون استراتيجى من السلع الغذائية بمخازن الوزارة يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتأمين مخزون من كافة السلع الأساسية طوال الوقت وهو ما نجحت فيه وزارة التموين خلال فترة جائحة كورونا حيث لم تشهد الأسواق نقص في أي سلع غذائية.

وأكد "المصيلحى"، أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة ويوجد احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين، كما وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الشركات للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة، كما تقوم مديريات التموين بكافة المحافظات بالتنسيق مع الشركات التابعة للوزارة من أجل مد اى محافظة بالسلع والمنتجات التي تحتاجها أولا بأول.