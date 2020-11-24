شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجتاز الهدف الأول – تحليل - 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر عقود خام برنت اختراق مستوى 45.25 بعد إغلاق تداولات يوم أمس فوقه، ويظهر تداولات إيجابية جديدة ليشير إلى أن الطريق مفتوح أمام زيارة محطتنا الإيجابية التالية التي تصل إلى 47.70.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق مستوى 44.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.95 والمقاومة 47.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد