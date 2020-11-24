شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحصل على إغلاق سلبي – تحليل - 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة كسراً لمستوى 23.60 وأغلق الشمعة اليومية دونه، ليبدأ اليوم بانخفاض جديد ويبتعد عن المستوى المذكور، مما يقود السعر للتحول نحو الانخفاض والتوجه لتحقيق أهداف سلبية تصل إلى 22.17 على المدى القريب.
وبالتالي، نحن نتوقع أن نشهد مزيد من الانخفاض اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن اختراق 23.60 سيوقف السيناريو السلبي المتوقع ويدفع السعر للارتفاع من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.50 والمقاومة 24.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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