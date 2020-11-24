شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يغلق بشكل إيجابي – تحليل - 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس فوق دعم القناة اللحظية الصاعدة بعد الانخفاض الحاد الذي شهده في الجلسات الأخيرة، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.2011 بشكل رئيسي.

يجب الانتباه إلى أن الثبات فوق 1.1835 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة، حيث إن كسره سيضع السعر تحت ضغط سلبي وانخفاض متوقع نحو مناطق 1.1720 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1780 والمقاومة 1.1940

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد