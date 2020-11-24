شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي أعلى حاجز 0.73 لكل دولار أمريكي عقب حديث ديبيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الحادية عشرة في سبعة عشرة جلسات من الأدنى له منذ 20 من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي عقب ألقاء مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي المسئول عن لجنة إدارة المخاطر جاي ديبيل خطاباً تحت عنوان "السياسة النقدية في 2020" في ندوة عبر الأقمار الصناعية لخبراء الأعمال الاستراليين وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.36% إلى مستويات 0.7312 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7286، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7316، بينما حقق الأدنى له عند 0.7284.

هذا وقد أعرب مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي المسئول عن لجنة إدارة المخاطر جاي ديبيل منذ قليل عن كونه تحدث في حدث خبراء الأعمال الاستراليين منذ عامين في كانون الأول/ديسمبر 2018 وأنه في خطابه آنذاك تطرق إلى الدروس والأسئلة من الأزمة المالية العالمية التي وقعت منذ عقد سابق من الزمان آنذاك، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي يواجه أزمة أخرى تأخذ شكل مختلف، مصدر الأزمة هذه المرة هو الصحة وليس مالي.

ونوه ديبيل لكون انكماش المخرجات في الاقتصاد العالمي والاقتصاد الاسترالي يعد أكبر من أزمة 2008/2009، إلا أن الدروس التي تعلمنها من الأزمة المالية ساهمت في تقليل التأثير هذه المرة وستساعد في تسريع الانتعاش الجاري، مشيراً لكون الدروس التي أبرزتها أزمة 2018 على رأسها أن النفوذ مهم، موضحاً أن الاستجابة التنظيمية منذ 2008 تهدف إلى معالجة النفوذ في جوهر النظام المالي، وأن استجابة السياسة المستهدفة فعالة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 1.5% في آب/أغسطس الماضي، بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 5.3% مقابل 5.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس.

وصولاً إلى الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 20 مقابل 29 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر أيضا تقلص الاتساع إلى ما قيمته 97.7 مقابل 100.9 في تشرين الأول/أكتوبر.