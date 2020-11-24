شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و221 مليون دولار صادرات مصرية لدول المنبع.. والسودان وكينيا بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت العلاقات المصرية الإفريقية تطورات إيجابية كبيرة فى الفترة الأخيرة، وخاصة مع دول حوض النيل، وذلك فى إطار جهود توطيد العلاقات المصرية مع عمقها الإفريقى، وفى هذا الإطار أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى قيمة الصادرات لدول حوض النيل بلغت 1.22 ملـيار دولار عام 2019، مقابـل 1.20 مليار دولار عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 1.4٪.

وتناولت النشرة السنوية "التبـادل التجـارى بين مصر ودول حوض النيل عام 2019 " حجم التجارة (صادرات - واردات) مع دول حوض النيل "السودان - أثيوبيا - أوغندا - الكونغو - كينيا - تنزانيا - وانـــدا - بروندى - إريتريا.

وبلغ إجمالى قيمة الواردات من دول حـوض النيل 0.64 مليار دولار عــام 2019، مقابـل 0.67 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.6٪، وجاءت السـودان فـى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمتـه 465.5 مليون دولار عـــام 2019، مقابل 399.3 مليون دولار عام 2018 بنسبه زيادة قدرها 16.6٪.

وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى السودان لـدائن ومصنوعاتهــا (مـواد خام لصناعة البلاستيك)، حـديــد ومصنوعاتـه، زجاج ومصنوعاته، وفى المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 345,9 مليون دولار عام 2019 مقابل 354.6 مليون دولار عام 2018 بنسبه انخفاض قدرها 2.5٪ وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا ورق ومصنوعات من عجائن الورق، سكر ومصنوعاته، لـدائن ومصنوعاتهــا (مـواد خام لصناعة البلاستيك).

وحلت كينيا فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمتـه 257.3 مليـون دولار عام 2019 مقابــل 287,3 مليون دولار عام 2018 بنسبه انخفاض قدرها 10.4٪ وكان أهـم الأصناف التى تم استيرادها بن وشاى وبهارات اخرى، وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 203,6 مليون دولار عام 2019 مقابل 207.5 مليون دولار عام 2018 بنسبه انخفاض قدرها 1,9 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حبوب واثـمار زيتية ونباتات طبية وعلف، قطن.

جاءت مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمتـه 404.3 مليون دولار عام 2019 مقابل 377,5 مليون دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 7.1%، وجاءت مجموعــة المنتجــات الحيوانيــة والنباتيــة والمشروبــات والتبـغ فـى المرتبـة الأولــى للــواردات بمـا قيمتــه 443.5 مليون دولار عـام 2019 مقابــل 455.8 مليون دولار عـام 2018 بنسبـة انخفاض قـدرها 2.7٪.