شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يواصل مكاسبه ويسجل مستوى قياسيا جديداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات يوم الإثنين وسجل أعلى مستوياته القياسية على الاطلاق، وذلك في ظل جذب المستثمرين للسهم قبيل إدراجه وضمه لمؤشر "إس أند بي 500".



وكانت السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة قد أعلنت أن سهم "تسلا" سيتم ضمه لمؤشر "إس أند بي 500" بداية من الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل.



وبناء على ارتفاع السهم إلى مستوى قياسي أعلى 521 دولارا، اقتربت القيمة السوقية لصانعة السيارات الكهربائية الأمريكية من حاجز 500 مليار دولار.



كما أن المدير التنفيذي للشركة "إيلون ماسك" تقدم لمرتبة أعلى في مؤشر المليارديرات وإن كان في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة الثالثة في الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 6.5% وأغلق جلسة الإثنين عند 521.8 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 526 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 501.7 دولار.