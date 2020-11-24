شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل ارتفاعه -تحليل صباحي- 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر ارتفاعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة لينهى تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 6171 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، مما نتوقع معه إمكانية ارتفاع المؤشر لمستوى المقاومة 6250 نقطة كمستوى أول ثم 6450 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 6100 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,129 وبين مستوى المقاومة هو 6,221 نقطة