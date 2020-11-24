شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين يحاول اختراق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تكوين (1201) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.96% بما يعادل 0.26 نقطة، ليحاول السهم من جديد اختراق مستوى المقاومة المهم 13.62، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة من السهم لتصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 13.62، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 15.59.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.74 ومستوى المقاومة 14.70.