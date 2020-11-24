شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يتلقى ضغطاً سلبياً – تحليل صباحي – 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيرا (1810) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.54% بما يعادل -0.10 نقطة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التخلص من الضغط السلبي، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط. لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.30. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.88 ومستوى المقاومة 19.14.

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