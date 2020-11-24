شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع بفعل مخاوف جفاف الطقس في أمريكا الجنوبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الإثنين في ظل تصاعد المخاوف بشأن الجفاف وتأثيره السلبي على المحاصيل الزراعية في أمريكا الجنوبية.



وكان محللون قد حذروا من جفاف الطقس في البرازيل والأرجنتين مما يؤثر سلبا على وفرة وجودة المحاصيل الزراعية في الدولتين اللاتينيتين فضلا عن الإضرار بصادراتهما.



هذا، وقد تلقت أصول المخاطرة والسلع الزراعية دعما اليوم من إعلان شركة "أسترازينيكا" اليوم عن أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد" ربما تصل فاعليته إلى نحو 90% في الوقاية من فيروس كورونا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 23:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.02 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.9% إلى 11.91 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 12 دولارا في حين سجلت أقل سعر عند 11.86 دولار.