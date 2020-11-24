شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض وسط ارتفاع الدولار والكشف عن أنباء إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الإثنين وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب إعلان شركة "أسترازينيكا" عن نتيجة لقاحها الواعد المضاد لفيروس كورونا.



وذكرت شركة "أسترازينيكا" اليوم أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد" ربما تصل فاعليته إلى نحو 90% في الوقاية من فيروس كورونا.



وأضافت "أسترازينيكا" بأنها قادرة على تسليم 200 مليون جرعة من هذا اللقاح بنهاية العام الجاري، وهو ما يمكن ان يسبق لقاحات شركات أخرى على رأسها "فايزر" و"موديرنا".



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.02 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3% أو ما يعادل 73 سنتا وأغلق المعدن عند 23.633 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 24.455 دولار وأقل سعر عند 23.460 دولار.