شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أكبر انخفاض يومي في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين مع تحول الدولار إلى الارتفاع مما ضغط على المعدن النفيس الذي سجل أكبر خسائر يومية في أسبوعين.



ووقعت المعادن النفيسة تحت وطأة الضغوط عقب إعلان شركة "أسترازينيكا" اليوم عن أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد" ربما تصل فاعليته إلى نحو 90% في الوقاية من فيروس كورونا.



يأتي بذلك بعد أيام من إعلان شركة "فايزر" الأسبوع الماضي عن أن فاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا تصل إلى 95% وأيضاً إعلان فاعلية لقاح شركة "موديرنا" التي تصل إلى 94.5%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.02 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.8% أو ما يعادل 34.6 دولار إلى 1837.8 دولار للأوقية، وهو أكبر تراجع يومي منذ التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وبلغ المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1875 دولارا وأقل سعر عند 1828 دولارا.