شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتحول إلى الارتفاع عقب صدور بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين ماحيا الخسائر التي سجلها في وقت سابق بالجلسة، وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية فضلا عن أنباء لقاح "أسترازينيكا".



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي ارتفع إلى 56.7 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول من 53.4 نقطة في سبتمبر/أيلول.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي إلى 57.7 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بتوقعات أشارت إلى القراءة 55.8 نقطة.



من ناحية أخرى، أعلنت شركة "أسترازينيكا" اليوم عن أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد" ربما تصل فاعليته إلى نحو 90% في الوقاية من فيروس كورونا.



وأضافت الشركة بأنها تنوي تسليم 200 مليون جرعة من هذا اللقاح بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.02 نقطة.