شكرا لقرائتكم خبر اجتماع وزاري خليجي يناقش مشروع سكة الحديد والتجارة الحرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش الاجتماع الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول الخليج، المستجدات بشأن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وموضوع مفاوضات التجارة الحرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث الذي عقده أعضاء اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية أمس عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله المري وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.

وفي مستهل الاجتماع هنأ أعضاء اللجنة المملكة العربية السعودية بنجاح قمة مجموعة العشرين، والتي عقدت افتراضيا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتناول الاجتماع التوصيات المرفوعة من كبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون حول العديد من المواضيع الهامة في مجال التكامل الخليجي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي، يأتي في مقدمتها مخرجات دراسة برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م، إضافة إلى تطلعات وتوجهات أعضاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بشأن الجوانب الاستراتيجية التي يجب أخذها في الاعتبار ضمن برنامج عمل الهيئة وأولوياتها.

وقدم المركز الإحصائي عرضا حول لوحة الأداء التفصيلية لمستوى التنفيذ في المجالات العشرة للسوق الخليجية المشتركة، ومخرجات المسح الإحصائي حول قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك بناء على توجيهات المجلس الأعلى.